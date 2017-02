Mint a mesében. A szegény ember egyszerű eledeléből az egekig magasztalt és agyonfotózott étel lett, és a sportedzők egyik kedvenc reggeliajánlása. Tíz modernkori zabkása következik!A fitnesz szó kikerülhetetlen, ha zabkásáról van szó, body builder shopokban kilós kiszerelésben árulják a zabpelyheket. Az edzők és életmód tanácsadók valóságos mantrája, hogy a zabkása az egyik legjobb választás reggelire, rostokban gazdag, jóllakottságérzetet okoz, és bár szénhidrátdús, lassan felszívódó szénhidrátjainak köszönhetően nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, így fogyasztását nem követi a jól ismert kajakóma. Friss gyümölccsel, olajos magvakkal tényleg remek napindítás. Az egészségtudatos életmódot zászlójukra tűző bloggerek és instások imádják, hiszen nagyon hálás téma. Nem éppen bonyolult konyhai folyamat összedobni egy kását, viszont annál könnyebb az unalmasan festő alapot látványosan feldíszíteni csupa földi jóval. Amerikai módi szerint mogyoróvaj is kerül bele, ami minden, csak nem diétás. Tény, hogy tartalmasabbá teszi, és dögösebb ízt is kölcsönöz neki. Az elszántan sportolók pedig egész nyugodtan kanalazhatják bele! Már csak a kása szót ízlelgetve is érezzük, hogy régmúlt idők eledelével állunk szemben. Persze hol volt mifelénk a régi időkben narancs, mandulavaj, na pláne chiamag? Ezen a képen ráadásul az igen ritka fehér chiamag szerepel. Íme, egy trükkös megoldás, ha a család kicsiny tagjai nem igazán értékelik szupertudatos szüleik reggeliötleteit. A natúr zabkásamasszát némi piros színű gyümölccsel elegyítve ilyen “baba” lesz a végeredmény (barbiezabkása). Lilával is remek! Az egyébként is követésre érdemes Foodie Crush blogról egy igazi őszi-téli zabkásaremek: édesburgonyával, juharsziruppal és barnacukorral. Frappáns! Egy magyar bloggerlány a nevét is a zabkásától kölcsönözte: Oatmeal Queen, illetve Zabkásakirálynő néven publikál a neten. Bevállalta személyes történetét, életmódváltását, alakformálását, a szénhidrátszámolós napi étrendjétől a tricepszgyakorlataig sok hasznosat oszt meg. Többek között zabkásareceptjeit, videón is.A zabkása metamorfózisa: jó sűrűre, ragadósra készítve süteményalapként is jól működik. Remek megoldás gluténmentes sütiben a tésztaréteget helyettesíteni vele. Talán mondanunk sem kell, hogy a vegánok is pajzsukra emelték. Ez is egy vegán instázó büszkesége, és az is lehet rá: a nyers kakaóbabtörettel és kendermaggal megszórt, datolyával édesített kásája tényleg csupa erő és egészség, és még szuperdögösen is néz ki. Persze egyáltalán nem kötelező édesben gondolkodnunk. A képen egy igen vagány elgondolást mutatunk, posírozott tojással és kimcshivel, megszórva szezámmaggal. + 1: No és amire nincs mentség, és inkább hagyjuk a cukrot meg a szénhidrátokat. Erre a zabkására a többféle csokin és a darabokra tört bolti süteményen kívül egy becsomagolt (!) csokibonbon is került. De legalább az alapja jó ötlet: sós-karamellás zabkására dőlt rá az édességbolt.