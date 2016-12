Hosszas tesztelések után az Amazon Prime Air szolgáltatás élesben is működőképesnek bizonyult. Az Egyesült Királyságban került sor az első drónos kiszállításra, Cambridgeshire megyébe repült a kis jármű, 3 kilométeres távolságot megtéve.A drónos kiszállítás általános bevezetését több körülmény is nehezíti. Például egyelőre mindössze 3 kg a reptethető csomag súlyának limitje, a megrendelőnek pedig egy speciális landolóhelyet kell biztosítania a kertjében a kiszállításhoz. A környezetvédők kritikájára is számítani lehetett, szerintük a drónok elterjedése veszélyezteti a madárvilágot.