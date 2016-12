Akkor sem kell mellőznünk a kedvenc éttermünk, vagy a profi szakácsok finomságait, ha nincs lehetőségünk a családdal étteremben ebédelni, vacsorázni az karácsonyi ünnepekben. A legtöbb étterem kínál elvitelre menüsort. Mi most a budapesti kínálatból válogattunk.Évek óta hagyomány, hogy a Rosenstein Vendéglő is előrukkol rendelhető karácsonyi menüsorral. Idén a hideg vegyes ízelítő hideg libamájat zsírjában, libatöpörtyűt és zsidótojást tartalmaz. A hagyományos halászlé és töltött káposzta mellett kocsonyát is választhatunk, sertésből, halból vagy libából. A sólet természetesen nem maradhat ki a kínálatukból, de a sültek, köretek mellett desszertként bejgli és flódni zárja a sort. Fontos, az előrelátóak már az újévi korhelylevest is megrendelhetik, sőt, a malacsült és lencse is mehet a listához.Rendelést telefon adhatunk le, az finomságokkal megrakott csomagokat december 23-án és 24-én a Mosonyi utcában vehetjük át.Bővebb információ: https://www.facebook.com/rosensteinpest A budai oldalon élők sem maradnak karácsonyi menü nélkül. A Larus Étterem menüjét Várvizi Péter chef állította össze, és ha tőlük rendelünk, konyhakészen szállíthatjuk haza december 24-én, ám ehhez legkésőbb 2 nappal korábban véglegesítenünk kell a megrendelést.A menüsorban itt is szerepel kocsonya paprika szórással és citrommal tálalva, nem maradhatot le a halászlé sem, ami náluk bajai, gyufatésztával. Aki a szárnyasokat kedveli, rendelhet libamáj terrinet porto-s meggyel és házi mandulás kaláccsal. De van lazac, kacsacomb, barna sörrel pácolt malaccsülök is a választékban. Természetesen flódni itt sem hiányzik a kínálatból, de a meggyes csokitorta és narancsos valrhona csokoládé torta a krémesebb desszertek kedvelőnek kedvez.A Larus Étteremben az online felületen nagyon gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatjuk a rendelést.Ha több információra lenne szükségünk: http://larusetterem.hu/elvitelesetelek Tradícionális magyar karácsonyi ételeket kínál a Corso Étterem, akár csomagban is, rendelésre. A négyfogásos menüt minimum két főre rendelhetjük, átvenni a Corso Étteremben lehet. Persze a lényeget se felejtjük ki, egy kis ízelítő a kínálatból: magyaros halászlé, rántott balatoni fogas burgonyasalátával, töltött káposzta és desszertként mákos és diós bejgli.Egész decemberben szerepel a kínálatukban egészben sült töltött pulyka vagy liba is, ezt a karácsonyi menüsortól függetlenül is rendelhetjük. A csomag mellé grátisz választhatunk egy üveg bort is.A weboldalon a kínálatról és a rendelés menetéről bővebben is találunk információt: http://budapest.intercontinental.com/hu/unnepi-idoszak