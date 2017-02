A külföldi hír szerint az ausztrál i-Creamy az elsők között kínált rózsafagyit a világon – ők 2012 novemberében indultak. Jelentjük, hogy Budapesten, a Bazilika közelében immár két üzlettel működő Gelarto Rosa idén fogja ünnepelni a 12. születésnapját! És még a fagylaltjuk is nagyon finom. Nem egy új találmány tehát a rózsaalakban a tölcsérbe kanyarított fagylalt. Egyik kedvencünk – és Japán kedvence – ez a kis néni, aki útszéli kocsijából osztogatja a rózsafagyikat. Nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ezek a neonszínű édességek kézműves termékek volnának, és nem is a legszebb formájú rózsák kerülnek ki a keze alól, de ha arra járnánk, biztosan kérnénk mi is!