Széll Tamás 2016-ban a Bocuse d’Or európai döntőjében első helyet, korábban az Onyx étteremben Szulló Szabinával Michelin-csillagot szerzett. Az már talán nem újdosnág, hogy rajong a kamélonokért, de vajon mit csinál, ha bezárja a konyha ajtaját? Azt eddig is sejtettük, hogy a sikerek mögött rengeteg munka, kitartás és tanulás áll, de ezekről most ő mesél személyesen, részletesen, a maga laza, egyedi stílusában. A kemény profizmus mögött megbújó családi hagyományok, és hihetetlen elhivatottság szerinte a siker egyik elengedhetetlen összetevője. Profi séfként megosztja velünk néhány kulisszatitkát, hogy azok is különlegeset alkothassanak a konyhában, akik még fejleszteni szeretnék szakácstudományukat.Kiadó: Kossuth Kiadó Zrt.Ízek, élmények és utazás Giannival. Röviden talán így foglalhatjuk össze a nemrég megjelent könyv tartalmát. Gianni a tőle megszokott, valódi olasz mentalitással, hévvel beszél a családról, a nagymamák szerepéről az életében, arról, hogy honnan és hogyan indult. A kezdeti gasztronómiai próbálkozásokat sem rejti el előlünk, a próbatételek, kudarcok, kihívások sokasága tarkítja az élvezetes beszámolókat. Ha már az élvezeteknél tartunk, a receptek és az ételek elkészítésének minden csínját-bínját megtanulhatjuk, Gianni irányításával. Jó sztorik, remek receptek, bekukkantás a kulisszák mögé, olasz módra.Kiadó: Kossuth Kiadó Zrt.„Modern technika tökéletesen elkészített ételekhez”. A sous vide technika már a hazai éttermek számára sem ismeretlen technika, évek óta használják. Ez a hiánypótló szakácskönyv bárki számára közérthetően mutatja be a sous vide módszer titkait, praktikáit. Így akár az saját konyhánk falai között is omlós, szaftos, tökéletesre főtt ételeket alkothatunk. Receptek minden alkalomra, legyen szó óriási sültekről vagy egyszerű tojásételről. A CookBooks.hu gondozásában megjelenő szakkönyvek a séfek, szakemberek, és vendéglátósok mellett a gasztronómia mélyebb rétegei iránt érdeklődőknek is tudnak izgalmas tartalmat mutatni.Elérhető: CookBooks.huA majd 400 oldalas könyv a tengeri halak, kagylók, herkentyűk megkülönböztetésén kívül megtanít bennünket az előkészítésükre és a legízletesebb elkészítésükre is. Több mint 100 tematikusan válogatott recept végigkalauzol bennünket a legalapvetőbb és a legtrendibb technikákon, technológiákon. Egyedi, hiánypótló tartalom, gyönyörű képi világ segít abban, hogy a tengeri alapanyagokból remek fogásokat tálalhassunk akár egy étterem, akár a család asztalára.Elérhető: CookBooks.hu16 népszerű művész, színész, énekes, séf köztük, Harcsa Veronika, Péterfy Bori és Bereznay Tamás mesél a vega életformáról, hogy miért döntöttek az életforma mellett, vagy esetleg miért nem hagyják el a húst a mindennapi menüből. A beszélgetések remek sorvezetőt nyújtanak a vegánságot most ízlelgető, bizonytalan kezdőknek és az évek óta vegán étrendek élőknek egyaránt. A receptek mellett a művészek felsorolják kedvenc fővárosi vendéglátóhelyeiket, tapasztalataikat az éttermekről, így olvasás közben egy kis vegángasztro városi utazáson is részt vehetünk. A különleges képi világ, a laza hangvétel még egy-egy húsrajongót is elcsábíthat az új ízek irányába.Kiadó: Boook KiadóAz aprócska budai cukrászda tulajdonosa a média világából csöppent évekkel ezelőtt a sütemények közé. A blogját követve kétség se fér hozzá, hogy Szonja a házias ízek rajongója, de nem fél különlegesre bolondítani a megszokott ízvilágot. A saját süteményes könyvében az alapanyagok leírása mellet, a sütéshez nélkülözhetetlen eszközök tárházának bemutatásával kalauzol a kekszek, piték, torták és brownie-k világába. A leírások alapján bátran belevághat bárki az elkészítésükbe, még a legfaksznisabbnak tűnő péksütemény prezentálása is pofon egyszerűnek tűnik.Kiadó: Boook KiadóAz egyik legsikeresebb magyar gasztroblogger nemrég megjelent újdonsága kétféle szenvedélyt ötvöz egyetlen kötetben: ez pedig a home cooking és a színezés. A (főleg) karácsonyi ételek mellé az illusztrációt a kedves olvasó véglegesítheti, amennyiben színes ceruzát ragad, és amíg sül például a dupla vaníliás hókifli, ki is színezi azt a kötetben. A könyv végén menüsor ajánlatokat is találhatunk.Kiadó: 21. Század Kiadó