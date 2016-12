Korábban már érkezett egy kérés a verseny szervezőitől, hogy elviekben érdekelne-e engem a dolog. Kicsivel később azt is megtudtam, hogy úgy néz ki, engem szeretnének, azonban a választás többtényezős, így még akkor sem lehettem benne biztos. Néhány nappal ezelőtt azonban, amikor épp kacsamájat vettem át, és a hidegben várakoztam az utcán, hivatalosan is megerősítették, hogy engem választottak.Többször láttam, ahogy Vincent Ferniot elegánsan, francia stílusban, igazi ikonként vitte a show-t, Angela May-jel az oldalán, aki angol nyelven egészítette ki. Ami a saját feladatomat illeti, arról egyelőre annyit tudok, hogy teljesen más lesz, mint az övék volt. Nyilvánvaló, hogy a versenyt szakmailag hitelesen és informatívan kell közvetíteni, és közben egy kis show-t is csinálni. Előfordulhatnak spontán ötletek is a szervezők részéről, ez hoz majd némi izgalmat a dologba. Az azonban már biztos, hogy most nem páros műsorvezetés lesz, hanem én leszek egyedül, de persze lesznek a háttérben segítőim.Mivel nem tudom pontosan, hogy mi a feladat, nem igazán. Franciául nem tudok, attól tartok, ez már nem is fog megváltozni a következő egy hónapban, az angoltudásomat azonban mindenképp csiszolom. A kondimon is dolgozom, épp most jöttem meg a futásból, hogy bírjam majd tüdővel. Ami a versenyt illeti, azt úgyis jól ismerem, a változásokat pedig folyamatosan követem.Nincs. Magamat még tudom képezni és fejleszteni, de a lehetőségek közül ennél komolyabbat nem tudnék mondani. Egy ismerősöm fogalmazta meg, hogy ez olyan nagy dolog, mintha Kassai vezetné a labdarúgó világbajnoki döntőt. Ami azonban ezt még izgalmasabbá teszi, hogy a magyar csapat ott van az élmezőnyben, és az is elképzelhető, hogy újra Széll Tamás nevét ordíthatom majd Lyonban, ahogy Budapesten májusban. Szóval inkább olyan ez, mintha Kassai vezetné a VB döntőt, és a pályán a magyar válogatott lenne az egyik csapat.