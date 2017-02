Idén új helyszínen mokkázhatnak a kávérajongók. Február 18-19-én nyolcadik alkalommal zajlik a hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseménye, a KávéBár Bazár, most a Kazinczy utcai Tesla Budapestben. Időben szólunk, még lehet belépőt váltani.Főszerepben a kávé, de bor, párlat és egyéb italkülönlegesség is lecsúszhat a kóstolónapok valamelyikén, majd 30 kiállító várja a látogatókat. Az egykori Elektrotechnikai Múzeum első emeleti Loft termében ismert márkák és a piac új szereplői egyaránt bemutatkoznak, s izgalmas előadások, versenyek kísérik a hétvégét.A kóstolás mellett a szakma is megmérettetik. A két nap során öt országos bajnokság zajlik: a baristák a Coffee in Good Spirits és a Latte Art versenyeken mérkőznek meg, s a nyertesek a júniusi, budapesti világbajnokságon képviselik hazánkat. A Magyar Koktél- és Flair Bajnokság vasárnap délelőttől estig tart a földszinti Klubban, s ugyanezen a napon lesz a Magyar Sommelier Bajnokság nyilvános döntője is.A versenyeken és a kóstolókkal egybekötött előadásokon való részvételt, valamint korlátlan kávéfogyasztást, borok, párlatok, és egyéb italkülönlegességek kóstolósát is tartalmazza a belépőjegy ára.További információ: www.kavebar.hu