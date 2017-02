Az utóbbi hetekben kering egy pár fotó és videó az interneten arról, hogy elsősorban a japán szakácsok mi mindenre képesek egy éles kés segítségével: különböző zöldségekből szinte műalkotásnak beillő alakzatokat hoznak létre. De mind közül a legelképesztőbb talán az a japán séf, aki egy nagy jégcsapretekből alkotott meg egy láncot, különálló láncszemekkel. A reteklánc fotóját egy beosztottja rakta ki egy hete a Twitter-oldalára, és pár nap alatt elérte a hetvenezer kedvelést és a szintén több tízezres megosztást. A hozzá írt megjegyzés szerint: „A főszakácstól kaptam ezt a jégcsapretek-láncot, aki azért vagdosta így ki, mert unatkozott.”Aki szeretne hasonlót készíteni, először is szerezzen be egy jó éles kést és egy vésőt, majd nézze meg azt a videót, amelyik megtalálható a youTube-on és amelyben egy másik, szintén japán szakács bemutatja a lánc készítésének menetét. De ha van türelmünk, akár virágot is faraghatunk. A magyarázat nyilván segít, de azért ne gondoljuk, hogy azonnal gyerekjáték lesz a munka.