Ebédlőasztal vagy konyhapult, ami főz, röviden ennyi a lényege a Panasonic újdonságának. A menő világítással megspékelt eszköz ugyanis egy intelligens munkalap, ami főzőlapként is funkcionál, ám ez első egyáltalán nem látszik rajta. Sőt! Ha csupán tárolunk rajta valamit, vagy vágódeszkaként használjuk, aprítunk rajta, szóval a szokásos konyhai tevékenységet végezzük, be sem kapcsol, ki sem derül, hogy jóval többet tud egy egyszerű munkalapnál. Viszont ha ráteszünk egy edényt, akkor azt megérzi, és bekapcsol alatta a főzési funkció. A hőfokot és egyéb részleteket bizonyára nekünk kell beállítani, de a látvány mindenképpen vonzó. A találmánynak van étkezőasztal-változata is.

A francia Pernod Ricard az italok világában utazik, az ő újdonságuk egy koktélkészítő alkalmatosság. Első pillantásra ez egy egyszerű tálcának tűnik, amire hat darab, egyforma méretű könyvet állítottak. De nem, ezek nem könyvek, nem az olvasás, hanem a koktélok szerelmeseinek szeretnének kedvezni. Az italpatronokat rejtették a tárolókba, mindegyikbe más és más itallal. Tartozik még mindehhez természetesen egy applikációs is, amivel kiválasztjuk, hogy milyen koktél(oka)t szeretnénk elkészíteni. Ez szerint kapunk egy bevásárlólistát is, majd ezekből a patronokból (amiket szintén az app segítségével rendelhetünk meg) pontosan a megfelelő mennyiséget önti a szerkezet a mixerünkbe, úgyhogy nekünk csak össze kell rázni és meg is vagyunk. Az OPN nevű termék reklámklipje alapján úgy tűnik, hogy nincs ennél csodálatosabb dolog a világon, és baráti összejöveteleket nem is érdemes enélkül rendezni.

A világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai kiállítása, a CES (Consumer Electronics Show) már rég nem a nélkülözhetetlen dolgokról szól, konyha- és gasztrotémában sem, de azért mindig akad valami érdekesség. Az idei Las Vegas-i kiállításról mi most három izgalmasnak tűnő eszközt mutatunk. A ’90-es évek elején egyszer már belevágtak, de nem lett világsiker. Az internetre csatlakoztatott fridzsider azóta is foglalkoztatja a fejlesztőket, de ezidáig még nem sikerült nagy áttörést elérniük. A Samsung továbbra sem mond le arról, hogy mindannyiunk otthonában álljon egy internettel csatlakoztatott hűtőszekrény. A Family Hub 2.0 (igen, ez már egy frissített verzió) nevű fridzsidernek gyakorlatilag az ajtajába van beépítve az internet-elérés egy monitorral, amin recepteket böngészhetünk, teendőket rendszerezhetünk, és ha véletlenül nem éreznénk az orrunkkal, azt is megtudhatjuk, ha a hűtőben levő valamelyik étel megromlott.