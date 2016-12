Jól tudjuk, hogy a bors úgy az igazi, ha az aromák frissen szabadulnak fel a borsszemekből, közvetlenül őrlés után. És mióta komoly választék kapható itthon is kristálysókból, sót is őrölhetünk frissen tésztára, pizzára, sültekre, de leginkább bármire.A vintázs stílus sajátossága, hogy nagy műgonddal készítik ezeket a tárgyakat ódon, kopottasra (persze hacsak nem tényleg nem a nagyi padlásáról származnak). Ennek a pasztell párosításnak elég hihető a kopottassága, igazi romantikus darabok.Tom Dixon tervező futurisztikus tornyokat vizionált a hagyományos konyhai eszközökbe. A víztornyokat idéző fatárgyakat lefestették, és fluoreszkáló narancsszínt is kaptak.Ez az egészen különlegesen erezett fa amerikai vadgesztenye, a kézműves termékek pedig Oregon Államban készülnek. Ebből a látványos fafajtából nem kevésbé különleges, limitált szériás gitártestek készülnek.Méretében az egyedisége: borosüveg magasságú só-bors malom feketecseresznyefából. Már-már teátrális művelet ezzel sózni-borsozni. Borsőrlés Gulliver birodalmában.Egy nem őrlős verzió: szép szettet tudunk összeállítani, ha a két tölgyfából készített tartó mellé egy kis kézi mozsárt rakunk, őrlés helyett törve a sót, borsot. Ha jobban megnézzük a két tartót , látjuk, milyen finoman jelezte a tervezőjük a két alsó részen, hogy melyik a só- és melyik a borstartó.Szénszálas technológia, hihetetlen elegancia . (Szén)fekete szín, szuperminimál dizájn, csak egészen finoman, egy-egy csíkkal jelezve, hogy melyik a só-, melyik a borsőrlő. Férfiaknak vagy nagyon elegáns konyhákba tudjuk elképzelni ajándékként.Ezek a sakkbábukra emlékeztető őrlők a fejek színével és térbeli geometrikus alakjával visznek játékosságot a tárgyakba. A dán tervezőnőtől több egymáshoz illő konyhai apróságot válogathatunk össze anélkül, hogy a hagyományos, modoros szettet kapnánk végül.Egy limitált szériás kis tömör gyönyör páros Angliából. Az egyedi kézműves darabok különlegessége, hogy négyféle fából vannak összedolgozva: tiszafából, juharból, nyírből és diófából van létrehozva két különböző textúra. Mesteri, ahogyan az ugyanolyan méretű és alakú őrlőket ez a kétféle minta különözteti meg egymástól.Egy norvég tervezőpáros, Anderssen & Voll munkája több színben. Az őrlők egyszerre idézik az 1920-as évek kubista avantgárdját és a 60-as évek retróját. Lám, a kortárs skandináv dizájn ilyen színes is tud lenni.Végezetül egy matt gyönyörűség . Ezek a kis malmok alaphelyzetben úgy néznek ki, mintha két üveg lenne parafadugóval. Ha elkezdjük csavarni őket, gyorsan rájövünk, hogy őrlőt tartunk a kezünkben. A matt karbonanyagból készült szórók fekete-fehér párosításban, kétféle mustársárga vagy épp világoskék árnyalatban, összesen nyolcféle párosításban kaphatók.